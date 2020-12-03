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03.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Manken, eşini öldürdüğü suçlamasıyla hapiste

26 yaşındaki Rus manken Lilia Sudakova bugüne kadar ünlü moda dergisi Vogue’un Rusya versiyonunun kapağında ve ayrıca uluslararası birçok yayında yer alarak üne kavuştu. Ancak manken, eşi Sergey Popov’u (28) girdiği kıskançlık krizi sırasında mutfak bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Manken, eşini öldürdüğü suçlamasıyla hapiste

Cinayet suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lila Sudakova’nın kocasını öldürmesine annesi tanık olmuş.

‘Eve bardan kadın getirdi’

Olayın tek görgü tanığı olan mankenin annesi Irena Sudakova’nun şu iddiaları ‘Komsomolskaya Pravda’ gazetesinde yer aldı: “Damadım Sergey Popov olay günü aşırı sarhoşken barda tanıştığı bir kadını kızımla yaşadığı eve getirdi. Sergey, kızım Lilia’dan kendisiyle kadına yemek yapmasını istedi. Lilia karşı çıkınca kızımın saçına yapıştı. Kızım da yanlışlıkla bıçağı ona sapladı. Lilia aslında bir kurban, yaptığı şey kendini savunmaktı. Sergey uzun süredir kızıma şiddet uyguluyordu. 

‘Kıskançlık nedeniyle onu bıçakladım’

Kızıl saçlarıyla ünlü manken Lilia Sudakova, cezaevine girmeden önce polislere verdiği ifadesinde kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Sudakova, “Olaya eşim Sergey’in eve kadın getirerek beni kıskançlık krizine sürüklemesi neden oldu. Bardan evimize getirdiği kadınla yanımda flört ediyordu, dayanamadım” dedi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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