Maske takmayan işçileri ihbar etti

Sabah uyandığında balkonunda maskesiz çalışan işçilerle karşılaşan 87 yaşındaki oyuncu, çok öfkelendi. Koronavirüs nedeniyle eşiyle evinde karantinada olan ve kurallara çok dikkat eden Joan Collins, hemen polise ihbarda bulundu. İşçiler bunun üzerine maske takarken, oyuncu “Karantinamı ne hakla ihlal ediyorlar” dedi.