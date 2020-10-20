Maskesiz yakalanan başbakanın babasına 250 euro ceza

Koronavirüs vakaları açısından Çek Cumhuriyeti'nin ardından Avrupa'da en kötü durumdaki ülke olan Belçika'da, hafta sonu gerçekleştirilen 104'üncü Flaman Bisiklet Turu sırasında katı kurallar uygulandı.

Bisikletlilerin geçtiği güzergâhta sadece yerel sakinlerin, maske takmak koşuluyla turu izlemlerine izin verildi.

Turun güzergahlarından biri olan Gent şehri yakınlarındaki Brakel kasabasında yaşayan Belçika Başbakanı'nın babası Herman De Croo, bisikletlilerin geçişini izlemek için maske takmadan sokağa fırladı.

Bu görüntü Belçika Televizyonu'nun canlı yayını sırasında ekranlara yansıdı. Güvenlik güçleri, koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Belçika'da uzun süre bakanlık ve meclis başkanlığı yapan deneyimli politikacıya 250 euro para cezası verdi.

Bisiklet turunu evinde çocuklarıyla birlikte televizyondan izleyen Başbakan Alexander De Croo, ekrana yansıyan görüntü üzerine babasını arayarak, "Masken nerede?" diye uyardı.

Flaman Bisiklet Turu sırasına koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırılan tek kişi olan Herman De Croo, kamuoyundan özür diledi.

De Croo, Belçika Radyosu'na, "Bisikletlilerin geldiğini görünce, heyecanla sokağa fırladım ve maske takmayı unuttum. O arada Alexander aradı ve uyardı. Cezamı ödeyeceğim" dedi.