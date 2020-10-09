‘Matrix’ kodları suşi tarifiymiş

Bu dünyanın sadece bir yazılım olduğunu bilen hikâyenin kahramanı Neo, bu yeşil kodların her yerde aktığını görür ve seyirci de bu kodlarla oluşturulan görsel efektler sayesinde Matrix’in ne olduğunu anlar. Kodların aslında geleneksel Japon yemeği “suşi”nin tarifi olduğu ortaya çıktı.



Kodları tasarlayan Simon Whiteley, “Japon olan eşimin suşi tarifleri kitabından faydalanarak kodları oluşturdum” dedi.