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01.09.2020 - 11:29 | | İHA

Maysak Tayfunu fena vurdu: 31 bin ev elektriksiz, 250 uçuş iptal!

Japonya'nın Okinawa Adası'nda etkisini artıran Maysak Tayfunu nedeniyle 30 bini aşkın hane elektriksiz kaldı, 250'den fazla uçuş iptal edildi. En az 5 kişi ise yaralandı.

Maysak Tayfunu fena vurdu: 31 bin ev elektriksiz, 250 uçuş iptal!

Japonya'nın Okinawa Adası'na dün akşam yaklaşan Maysak Tayfunu, bugün bölgede hayatı felç etti. Sabah erken saatlerden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Uçan çatılar ve yıkılan ağaçlar nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana gelirken, en az 5 kişi de yaralandı.

Japonya saati ile 11.00 itibarıyla Okinawa Adası'ndaki 31 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, bölgede feribot ve otobüs seferleri de yapılamadı.
Öte yandan, dün akşam terminal binalarını kapatarak hizmete ara veren Naha Havalimanı, tayfun nedeniyle bugün de kapalı kalacağını duyurdu. 250'den fazla uçuş da iptal edildi.

Yerel otoriteler, bölge sakinlerini şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırırken, güncel tahliye ve tedbir çağrılarını takip etme uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları, Kyushu bölgesine ulaşarak daha sonra Japonya'yı terk etmesi beklenen Maysak Tayfunu'nun 2 gün daha şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olabileceği konusunda uyardı.

    Pala ve sopalı esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndüBursa'da alacaklı olduğu eski çalıştığı dönerciye giden adam patronuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın cadde ortasına kavgaya dönüştüğü olayda pala ve sopalar konuştu. Kavga sırasında 1 kişi palayla yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
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