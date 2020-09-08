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08.09.2020 - 07:00 |

Meclis önünde 13 bin boş sandalye

Almanya’da mültecilere yardım organizasyonları, Alman Federal Meclisi’nin (Bundestag) önüne 13 bin boş sandalye yerleştirerek bir tür eylem düzenledi.

Meclis önünde 13 bin boş sandalye

“Kampları boşaltın, yer var” sloganıyla dün düzenlenen eylemin, özellikle Midilli Adasında bulunan Moria kampındaki yaklaşık 13 bin sığınmacının durumuna dikkat çekmeyi amaçladığını vurguladı. Eylemi düzenleyen organizasyonlar, bu şekilde siyasete “Avrupa dış sınırlarındaki insani felakete artık son verme ve kampları boşaltma çağrısı” yaptıklarını kaydetti.

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