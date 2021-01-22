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22.01.2021 - 15:12 |

Mecliste mikrofon kavgası! Birbirlerine girdiler...

Çekya meclisi 'mikrofon' tartışmasına sahne oldu. Milletvekili Lubomir Volni, konuşurken mikrofonunun kapatılmasına tepki gösterdi. Volni, mikrofonunun kapatılmasının ardından başkan vekilinin mikrofonundan konuşmak istedi ancak o sırada arbede yaşandı o anlar kameralara anbean yansıdı.

Çekya parlamentosunda maske anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Maske karşıtı milletvekili Lubomir Volni kürsüde koronavirüsle ilgili konuşma yaparken maske takmadığı için önce meclis başkanvekili tarafından uyarıldı. Uyarıya kulak vermeyen Volni'nin mikrofonu kapatıldı.

Buna sinirlenen vekil kürsüden ayrıldı ve başkan vekilinin kürsüsüne giderek onun mikrofonundan konuşmaya çalıştı. Başkan vekili onu engellemeye çalırken, araya diğer görevliler girdi. Lubomir Volni daha sonra kürsüden uzaklaştırıldı ve oturuma ara verildi.

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