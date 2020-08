Medya devinde istifa şoku

James Murdoch, istifa gerekçesininin bazı yayın içerikleri konusunda anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. James Murdoch, daha önce Murdoch ailesinin yönettiği Fox Corporation’ın CEO’su olarak görev yaparken Fox’tan ayrılmıştı. James Murdoch, News Corp İdari Heyetinden de ayrıldı, ancak yönetim kurulundaki görevine devam edeceği belirtildi. James Murdoch’un küresel ısınma konusunda kendi gazetelerini eleştirdiği biliniyor. Genç Murdoch ayrıca babasının aksine ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Demokrat aday Joe Biden’ı destekliyor.

Rupert Murdoch ve ailesinin sahip olduğu basın organları arasında The Times, The Sun, New York Post ve Fox Corporation bulunuyor.