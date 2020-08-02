MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Medya devinde istifa şoku
ABONE OL
02.08.2020 - 07:00 |

Medya devinde istifa şoku

Medya patronu Rupert Murdoch’ın en küçük oğlu James Murdoch, aile şirketi News Corp’un idari heyetinden istifa ettiğini açıkladı.

Medya devinde istifa şoku

James Murdoch, istifa gerekçesininin bazı yayın içerikleri konusunda anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. James Murdoch, daha önce Murdoch ailesinin yönettiği Fox Corporation’ın CEO’su olarak görev yaparken Fox’tan ayrılmıştı. James Murdoch, News Corp İdari Heyetinden de ayrıldı, ancak yönetim kurulundaki görevine devam edeceği belirtildi. James Murdoch’un küresel ısınma konusunda kendi gazetelerini eleştirdiği biliniyor. Genç Murdoch ayrıca babasının aksine ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Demokrat aday Joe Biden’ı destekliyor.

Rupert Murdoch ve ailesinin sahip olduğu basın organları arasında The Times, The Sun, New York Post ve Fox Corporation bulunuyor.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Heybeliada'dan denize açılan tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada'dan denize açılan tekne kayalıklara oturdu

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Sıradaki Haber