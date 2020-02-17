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17.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Megxit sonrası ilk fotoğraf

İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, kraliyetteki görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Megxit sonrası ilk fotoğraf

Bir konferans için gittikleri ABD’den Kanada’ya dönen çiftin oldukça keyifli olduğu görüldü. Markle’ın geri dönüştürülmüş, atıklardan üretilen çanta ve ayakkabı kullanması dikkat çekti. “Çevreci” Prada marka çantanın fiyatı 1790 dolar (11 bin lira), Rothy’s marka ayakkabıların fiyatı ise 125 dolar (756 lira).

Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlarKonya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.
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