Megxit sonrası ilk fotoğraf

Bir konferans için gittikleri ABD’den Kanada’ya dönen çiftin oldukça keyifli olduğu görüldü. Markle’ın geri dönüştürülmüş, atıklardan üretilen çanta ve ayakkabı kullanması dikkat çekti. “Çevreci” Prada marka çantanın fiyatı 1790 dolar (11 bin lira), Rothy’s marka ayakkabıların fiyatı ise 125 dolar (756 lira).