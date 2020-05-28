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28.05.2020 - 00:38 | | AA

Mekke'de aşamalı olarak normalleşme başlıyor!

Suudi Arabistan yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla pazar gününden itibaren Mekke'de uygulanacak "iki aşamalı normalleşme planını" açıkladı.

Mekke'de aşamalı olarak normalleşme başlıyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mekke'de normal hayata dönmek için iki aşama seyredileceği belirtildi.

İlk aşamanın 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak 3 hafta süreceği kaydedilen açıklamada, ilk aşama için Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarıldı.

Açıklamada, Mescid-i Haram'da cuma namazı başta olmak üzere cemaat namazlarının mevcut sağlık önlemleri doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

İkinci aşamaya 21 Haziran'dan sonra geçileceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda da 06.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, berberler ve kuaförler gibi sosyal mesafenin uygulanamadığı mekanların faaliyetlerine izin verilmemesi, düğün ve cenaze gibi durumlarda en fazla 50 kişinin toplanmasına izin verilmesi yönünde kararlar alındığı aktarıldı.

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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