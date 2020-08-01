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01.08.2020 - 14:30 |

Meksika ölü sayısında üçüncü sıraya çıktı

Covid-19'un 46 bin 688 can aldığı ülke, İngiltere'yi geride bırakıp koronavirüs ölümlerinde dünya üçüncüsü oldu.

Meksika ölü sayısında üçüncü sıraya çıktı

Meksika, ABD ve Brezilya’nın ardından dünya çapında Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı üçüncü ülke oldu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 46 bin 688 kişi hayatını kaybetti. 424.637 kişiye de koronavirüs bulaştığı belirtiliyor.

Dünya çapında en fazla kişinin hayatını kaybettiği üçüncü ülke Meksika'dan önce İngiltere idi. Ülkede 46.024 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador ülkede normalleşme sürecini erken başlatmakla eleştiriliyor.

Cuma günü 10 eyaletin valisi de hükümetin koronavirüs salgınını ele alış biçimini eleştirdi ve koronavirüsle mücadeleden sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo López-Gatell’e istifa çağrısı yaptı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya çapında 17.5 milyon koronavirüs vakası tespit edildi, 679.000 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de 153.415, Brezilya’da 92.475 can kaybı yaşandı.

40 metreden denize atladı, sırtında kırılmadık kemik kalmadıİspanya'nın İbiza Adası'nda bir İngiliz turist, 40 metre yükseklikteki kayalıklardan denize atladı. Denizin içinde bulunan kayalara çarpan turistin belkemiği ciddi şekilde zedelendi. O anlar başka bir turist tarafından görüntülendi.
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