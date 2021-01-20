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20.01.2021 - 09:40 | | AA

Meksika'da 12 ceset bulundu

Meksika'nın güneydoğusunda yer alan Veracruz eyaletinde, infaz edilmiş halde 12 kişinin cesedi bulundu. Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeden sonra cenazelerin ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Meksika'da 12 ceset bulundu

Ulusal basında çıkan habere göre, Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Las Choapas kentinde çeteler arasında çıktığı tahmin edilen silahlı çatışmanın ardından 12 kişinin cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeden sonra cenazelerin ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ulusal Kamu Güvenliği İcra Sekreterliği verilerine göre, Ocak-Kasım 2020 tarihlerinde aynı bölgede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 31 kişi öldü.

Meksika'da yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Kuyumcuda coplu saldırı anı kameradaSilivri'de bir kuyumcuda yaşanan sorgun girişiminde, soyguncunun kuyumcuya copla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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