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29.05.2020 - 09:38 | | AA

Meksika'da corona virüsten 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da corona virüsten 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 447 artarak 9 bin 44'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 377 artışla 81 bin 400'e ulaştı.

Meksika’da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Meksika, dünyada "salgın dolayısıyla en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke" konumunda bulunuyor.

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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