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07.04.2020 - 18:01 | | AA

Meksika'da covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 125'e çıktı

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip corona virüsten (covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.

Meksika'da covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 125'e çıktı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 125'e, vaka sayısı 2 bin 439'a ulaştı.

Ülkenin sınır eyaletlerinden Baja California, Nuevo Leon ve Tamaulipas'ta yetkililer, ABD'de hızla artan vakalar nedeniyle yeni önlemler aldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün Twitter mesajında, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara teşekkür ederek, "Hepinizin desteğiyle virüsü yeneceğiz. Meksika ekonomisini yeniden ayağa kaldıracağız. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık." ifadesini kullanmıştı.

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan Boris Johnson'ın bu görüntüsü çok konuşulmuştu!Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bisikletiyle korumalar eşlik etmeden yaptığı market alışverişi görüntüleri tekrar gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen kullanıcılar, karantinada olan Boris Johnson dışarı çıktığını sanarak bu anları paylaştı.
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