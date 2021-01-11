Meksika'da Devlet Başkanı Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

Neredeyse hiç maske kullanmadığı gözlenen ve tansiyon hastası olan 69 yaşındaki Ramirez Cuevas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Devlet Başkanı Obrador'un ise Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Pazar günü Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlanmıştı.
Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi Kovid-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi ve şu ana kadar 107 bin 250 kişi aşı oldu.
Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.