MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Meksika'da son 24 saatte covid-19'dan 145 kişi öldü
ABONE OL
22.04.2020 - 19:42 | | AA

Meksika'da son 24 saatte covid-19'dan 145 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte covid-19'dan 145 kişi öldü

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 145 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 857'ye, vaka sayısı da 729 artarak 9 bin 501'e ulaştı.

Öte yandan, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi ekonomik eylem planını açıkladı.

İşçi çıkarmamak koşuluyla bazı sektörlerde vergi indirimine gideceklerini vurgulayan Obrador, üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 25'lik kesintiye gideceklerini bildirdi.

173 Türk Suudi Arabistan'dan tahliye edildi!Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında, Erzincan’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, 14 gün karantinada kalacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

22 Nisan Sayısal Loto saat kaçta ne zaman çekilecek? - 1316. hafta Sayısal Loto canlı sonuçları açıklanıyor

22 Nisan Sayısal Loto saat kaçta ne zaman çekilecek? - 1316. hafta Sayısal Loto canlı sonuçları açıklanıyor

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Sıradaki Haber