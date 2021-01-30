MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Merapi'de hareketlilik bitmedi, uyarı üstüne uyarı geliyor
ABONE OL
30.01.2021 - 09:41 | | AA

Merapi'de hareketlilik bitmedi, uyarı üstüne uyarı geliyor

Endonezya Jeofizik Merkezi, Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle halkın tetikte olmasını gerektiğini belirtti.

Merapi'de hareketlilik bitmedi, uyarı üstüne uyarı geliyor

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezin (PVMBG) Kaliurang Gözlem Merkezi Sorumlusu Heru Suparwaka, Merapi Yanardağı’nda son gelişmeler ve önlemlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Suparwaka, geçen yıl volkanik hareketliliğin artmasıyla turuncu alarm seviyesindeki yanardağın 5 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısını sürekli yinelediklerini söyledi.

Yanardağa en yakın yerleşim alanının yanardağın güneybatı yönünde 6 kilometre uzaklıkta yer aldığını aktaran Suparwaka, şu anki yanardağ hareketliliğine göre herkesin güvende olduğunu ancak bölgedeki halkın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Suparwaka, püsküren kül ve dumanın zaman zaman rüzgarın yönüne göre yerleşim alanına ulaştığını ve bu durumun başlıca solunum yolu olmak üzere halk sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti.

ACİL DURUMA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ KULLANILIYOR

Suparwaka, acil duruma karşı manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı erken uyarı sistemi ayrıca büyük patlamalarda halkın kullanabileceği tahliye yolları ve toplanma alanları bulunduğunu dile getirdi.

Geçen haftaki yoğun püskürmeler sonrası 27 Ocak’ta yanardağdaki volkanik hareketliliğin azaldığını belirten Suparwaka, püsküren kül ve dumanının yanı sıra çıkan lavın yanardağın batı ve güneybatı yönünde etkili olduğunu söyledi.

2010 yılındaki patlamanın ardından geçen 11 yıl sonra yanardağda yoğun hareketlilik yaşandığı bilgisini paylaşan Suparwaka, ''Şu ana kadarki volkanik hareketlilikte bölgede can kaybı ve yaralanan olmadı. 2006 ve 2010 yılındaki patlamalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

 

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'

Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Sivaslı şoför, deniz sevgisini gemi maketlerine yansıtıyor

Sivaslı şoför, deniz sevgisini gemi maketlerine yansıtıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet