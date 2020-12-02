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02.12.2020 - 23:20 | | AA

Merkel duyurdu! 10 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 10 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Merkel duyurdu! 10 Ocak'a kadar uzatıldı

Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Eyalet yönetimleriyle Kovid-19 kısıtlamalarını 10 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. Prensip olarak şu ana kadar kısıtlamalarda ne geçerliyse bunlar devam edecek." dedi.

Merkel Kovid-19 ile mücadelede hedefledikleri vaka rakamlarından uzakta olduklarını belirterek virüse bağlı yüksek ölüm sayılarına dikkati çekti.

Almanya'da 10 Ocak'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar

Sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar paket servisi yapılabilecek.

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek, okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda Kovid-19 vakası olan bölgelerde, yerel yetkililer ek tedbirler alabilecek.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5’i geçmeyecek. 14 yaş altı çocuklar, sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 metrekareye bir müşteri alınacak.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 84 bin 743 vaka sayısı kayda geçerken 17 bin 123 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çamlıca TEM Otoyolu'nda denetimKoronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Çamlıca TEM Otoyolu'nda denetim yapıldı. Durdurulan araç sürücülerinden izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.
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