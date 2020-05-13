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13.05.2020 - 23:13 | | AA

Merkel ile Katar Emiri Al Sani uluslararası gelişmeleri görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda ikili ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Merkel ile Katar Emiri Al Sani uluslararası gelişmeleri görüştü

 

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla aradı.

İkili, görüşmede iki ülkenin stratejik ilişkilerini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gösterdiği çabaları ele aldı. Merkel ile Al Sani ayrıca Libya ve Afganistan başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri görüştü.

Almanya Başbakanı Merkel, Katar Emiri'ne, bu kriz döneminde Katar Havayolları'nın vatandaşlarının dünyanın çeşitli bölgelerinden Almanya'ya getirilmesinde oynadığı rol için teşekkürlerini iletti.

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