Merkel ve Putin’den kritik görüşme

Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Merkel ile Putin’in koronavirüs salgınına karşı mücadelede birlikte atılabilecek adımları görüştüğü bildirildi. Görüşmede iki ülke sağlık bakanlarının ortak aşı üretimi konusunu ele almalarının da kararlaştırıldığı belirtildi. Bunun yanında iki liderin, geçen ay Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya Dörtlüsü formatında Paris’te gerçekleştirilen zirvede Ukrayna’ya yönelik alınan kararların uygulanmasına da değinildiği ifade edildi.