MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Merkel'den ırkçılık itirafı: Maalesef Almanya'da da var
ABONE OL
04.06.2020 - 23:19 | | AA

Merkel'den ırkçılık itirafı: Maalesef Almanya'da da var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçılığın sadece ABD'nin değil, Almanya'nın da sorunu olduğunu belirtti.

Merkel'den ırkçılık itirafı: Maalesef Almanya'da da var

 

Alman devlet televizyonu ZDF'ye konuk olan Merkel, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi ve yapılan ekonomik teşvikleri anlattı.

Merkel, George Floyd'un ABD'de polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından devam eden protestolara da değinerek, "Floyd'un öldürülmesi kötü bir şey. Irkçılık çok kötü bir şey. ABD toplumu çok kutuplaştı. Benim siyasi anlayışım toplumu bir araya getirmek, bir arada tutmak üzerine.'' dedi.

Merkel, ırkçılığın ülkesinde göz ardı edilmemesini isteyerek, "Irkçılık geçmişten günümüze hep vardı. Maalesef Almanya'da da var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz." diye konuştu.

Başbakanlığa aday olmayacak

Angela Merkel, gelecek yıl yapılması öngörülen seçimlerde başbakanlık için aday olmayacağını söyledi.

"Salgın döneminde sorumluluk sahibi biri olarak bir dönem daha başbakanlığa aday olup olmayacağı"nın sorulması üzerine Alman Şansölye, ''Hayır, hayır gerçekten değilim. Hem de çok kesin şekilde'' cevabını verdi.

Başbakan Merkel ayrıca, hep İtalya'nın Avusturya sınırında yaptığı tatilini bu yıl ülkesinde geçireceğini sözlerine ekledi.

Bodrum'da bir otelin daha sahile 'beyaz kum' serme girişimi durdurulduMuğla’nın Bodrum ilçesinin en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu beyaz kumun kaldırılmasıyla eski görünümüne tekrar kavuştu. Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Zeki Müren’in koyu olarak da bilinen Bardakçı Koyu'nda bulunan 5 yıldızlı bir otel plajına beyaz kum sermişti. Olayı öğrenen Bodrum Belediyesi kumları kaldırtmak için tutanak tutmuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trafiği kapatıp dakikalarca korku saçmışlardı! Gözaltına alındılar

Trafiği kapatıp dakikalarca korku saçmışlardı! Gözaltına alındılar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Sıradaki Haber