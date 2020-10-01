Merkel’den Türkiye’ye övgü

Merkel, Federal Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) toplantısında Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağına dikkati çekerek, “Türkiye ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Bir taraftan insan haklarıyla ilgili gelişmelerden yakınıyoruz diğer taraftan ise Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY) arasındaki gerilimin ne kadar ciddi olduğunu görüyoruz. Askeri bir eylem ile barış arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu vurgulayan ve mültecilere kapılarını açarak onları en güzel şekilde ağırladığını kaydeden Merkel, “Türkiye mültecileri ağırlamada inanılmaz ve dikkate değer işler yapıyor. Türkiye 4 milyon mülteciyle belki de dünyada en çok mülteci barındıran ülke. Bu yüzden, anlaşmazlıkların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğimize ve mülteci konusundaki işbirliğimizi nasıl güçlendirebileceğimize bakmalıyız. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız. Çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı” dedi.

Yunanistan’a yüklendi

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Merkel, aynı konuşmasında dolaylı olarak Yunanistan’ı eleştirdi. Moria Kampı’ndaki yangına gönderme yapan Merkel, “Bu korkunç görüntüler Türkiye’den gelmedi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Görüntüler Midilli’den, bir AB üyesi ülkeden geldi” dedi. Mülteci konusunun Avrupa’yı gelecek 10 ya da 20 yıl meşgul edecek karmaşık bir sorun olduğuna dikkati çeken Merkel, AB Komisyonu’nca hazırlanan reform paketi için minnettar olduğunu belirtti.