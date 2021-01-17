Merkel’in halefi Türk dostu Laschet

Almanya’da Şansölye Angela Merkel’in partisi olan Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) genel başkanlığına Armin Laschet seçildi. CDU’nun Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlediği 33. Genel Kurulu’nda genel başkanlık için Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, eski Milletvekili Friedrich Merz ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda Merz 992 geçerli oyun 385’ini aldı. Delegeler Laschet’e 380, Röttgen’e de 224 oy verdi, 3 delege çekimser kaldı. Adayların hiçbirinin delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi. İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Laschet, 991 geçerli oyun 521’ini alarak CDU’nun yeni genel başkanı seçildi, Merz ise 466 oy aldı. 4 delege çekimser kaldı. Böylelikle Armin Laschet, CDU’nun 9. genel başkanı oldu.

Laschet görevi, şubat ayında parti liderliğinden istifa eden Annegret Kramp-Karrenbauer’den devralacak. Kramp-Karrenbauer, Merkel’in partisi CDU’nun liderliğini bırakacağını açıklamasının ardından 2018 Aralık’ında yapılan kongrede partinin genel başkanlığına seçilmişti. 16 yıldır ülkeyi yöneten Merkel’in başbakanlığı Eylül ayında yapılacak federal seçimlerle son bulacak. 59 yaşındaki Laschet’in Eylül’deki seçimlerde CDU’nun başbakan adayı olması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Seçim sonrası konuşan Laschet, partisi CDU’yu yaklaşan eyalet seçimlerine hazırlamak ve Eylül ayındaki federal meclis seçimlerinde de “başbakanı çıkartan parti” yapmak için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

‘Türklerin Armin’i’

Armin Laschet, 2005-2010 yıllarında Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya’da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu. Laschet, 2017’de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya’nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.

Merkel’in ılımlı politikalarına yakınlığı ile tanınan Laschet, 2015 yılındaki mülteci krizi sonrasında Merkel’in izlediği “açık kapı” politikasına destek vermişti. Göçmen kuruluşları ve temsilcileri ile yakın ilişki içerisinde olan Laschet, liberal görüşleri nedeniyle sağcı kesimlerin eleştiri oklarının hedefindeki bir siyasetçi. Hatta Laschet, Alman basını ve kimi siyasetçiler tarafından “Türklerin Armin’i” olarak da adlandırılıyor.

Laschet, Türk ve Alman hükümetleri arasında yaşanan siyasi gerilim döneminde iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen sorunların diyalog yoluyla çözümünü savunmuştu. Laschet, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı olmakla birlikte, daha önceki hükümetlerin verdiği sözün tutulması gerektiğini savunuyor ve Türkiye’nin AB üyelik sürecine son verilmesine de karşı çıkıyor. Alman siyasetçi, Yunanistan sınırına yaşanan göçmen akınının yol açtığı kriz sırasında, Türkiye’ye tepki göstermiş, ancak Türkiye’ye ağırladığı Suriyeli mülteciler için daha fazla mali yardım yapılması gerektiğini de savunmuştu.

Maas, Türkiye’ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Maas’ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, “Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir” ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede öncelikli olarak Doğu Akdeniz gerginliği ele alınacak. l ANKARA Milliyet