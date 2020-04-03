Mevlevi cinayetinden Tahran’ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı Mesut Mevlevi’nin geçtiğimiz yıl İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili “İranlı diplomatları” suçladı. Twitter’dan konuya ilişkin açıklama yayımlayan Pompeo “İranlı diplomatların Türkiye’de bir muhalife suikast yaptıklarına dair haberler rahatsız edici ancak görevleriyle tamamen tutarlı. İranlı ‘diplomatlar’ terör ajanıdır ve geçtiğimiz on yıl içinde Avrupa’da birden fazla suikast ve bomba eylemi gerçekleştirdiler” ifadelerini kullandı.

Mevlevi, İstanbul Şişli’de 14 Kasım 2019’da bir otomobilden silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyonda cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K’nin de aralarında olduğu 11 kişiyi gözaltına almıştı. Cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K’nin da aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmıştı.