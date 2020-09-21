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21.09.2020 - 21:15 | | DHA

Mezarda korkutan sır! 45 yıl önce...

İskoçya'da 45 yıl önce doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren bebeğin mezarı boş çıktı. Anne Lydia Reid, Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenlerine 731 bin TL'lik dava açtı.

Mezarda korkutan sır! 45 yıl önce...

Olay, İskoçya'nın Edinburgh kentinde meydana geldi. BBC'nin yayınladığı habere göre, Lydia Reidin (71), 1975 yılında doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren oğlu Gary Pato'nun mezarı boş çıktı. Reidin Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenlerine dava açtığı ve 75 bin sterlin (731 bin TL) tazminat istediği aktarıldı.

Mezarda korkutan sır 45 yıl önce...

ÜÇ YIL OLDU ANCAK HENÜZ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Reid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce Garyn'in mezarının boş olduğunu öğrendik. Ancak henüz bir şey değişmedi" ifadelerini kullandı. Mezarda yapılan incelemede, herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı ve dekompozisyona rastlanmadığı ifade edildi. Reid, ölen bebeğinin kalıntılarının toprakta bulunup bulunmadığına ilişkin testlerin yapılmasını talep etti.

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