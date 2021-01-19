MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Milano'da açık havada sigara içmek artık yasak
ABONE OL
19.01.2021 - 14:27 |

Milano'da açık havada sigara içmek artık yasak

İtalya'nın ünlü şehirlerinden Milano'daki yasak parklar, oyun alanları, stadyumlar, otobus durakları ve mezarlıkları kapsıyor. Yasağı delenler 240 euro ceza ödeyecek.

Milano'da açık havada sigara içmek artık yasak

İtalya'nın Milano kentinde bugünden itibaren açık havada sigara içmek büyük ölçüde yasaklandı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Milano'da halka açık park ve bahçeler, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında 10 metre mesafede başka insanların olması durumunda sigara içilemeyecek. Milano Belediyesi , yasağı delenlere 240 euroya kadar para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İtalya'da ve Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentlerden olan Milano'da bu yasak kararı hem kirliliği azaltmak hem de halk sağlığını korumak amacıyla alındı.

Gelecek yıl da havai fişek ve barbekü yasağı gibi tedbirlerin devreye girmesi planlanıyor.

Yasağın kapsamı genişletilecek

Sigara yasağının kapsamının ilerleyen yıllarda daha da genişletilmesi ve 2025'te kentte açık havada sigara içilmesinin tamamen yasaklanması amaçlanıyor.

Yönetmelikte sigara yasağının başlıca iki amacı, "Hava kirliliğine yol açan ve akciğerlere zarar veren PM10 partiküllerinin azaltılması, ayrıca kamuya açık alanlarda aktif ve pasif içiciliğin etkilerinden vatandaşları korumak" olarak açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre İtalya'nın Milano, Torino ve Napoli kentleri Avrupa Birliği içinde PM10 partikül oranının en yüksek olduğu kentlerden.

Avrupa Adalet Divanı da geçen Kasım ayında İtalya'yı, hava kirliliğiyle mücadele önlemlerinin yetersizliği nedeniyle mahkum etmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Soygun için girdi dayak yiyerek yakalandıEsenyurt'ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen zanlılara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan bir tanesi çevredeki vatandaş ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü

Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Son dakika! Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika! Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet