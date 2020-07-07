Milletvekilleri Ruhani için soruşturma istedi

Reuters ajansının aktardığına göre, yarı resmi Tasnim haber ajansı, 290 milletvekilinden 120’sinin bu konudaki belgeyi imzalayarak Meclis Başkanlığı’na teslim ettiğini bildirdi. Ancak önergenin yürürlüğe girip Cumhurbaşkanı Ruhani’ye gönderilmesi için Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınması gerektiği bildiriliyor.

İran medyasında yer alan haberlerde, kötü ekonomik durum nedeniyle yaşanan hoşnutsuzluğun, Ruhani’nin azledilmesine kadar gidebileceği öne sürülürken, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in devreye girerek söz konusu önergenin işleme alınmasını engelleyebileceği yorumları da yapılıyor. Ruhani’nin selefi de benzer bir durumda kalmış ancak Hamaney yine müdahale ederek önergeyi geri çektirmişti.