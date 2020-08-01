Milyarderleri bir çocuk Hack’lemiş

Twitter’ın tarihindeki en büyük güvenlik sorununu yaşadığı olayda, ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda, yalan vaatle kullanıcılar belirli bir adrese Bitcoin göndermeye yönlendirildi. Korsanların hesabına kısa süre içerisinde 120 bin dolar gönderilmiş, skandalla ilgili FBI soruşturma başlatmıştı.