01.08.2020 - 07:00 |
Milyarderleri bir çocuk Hack’lemiş
Microsoft kurucusu Bill Gates, Tesla CEO’su Elon Musk, Amazon CEO’su Jeff Bezos, eski ABD Başkanı Barack Obama ve Demokrat Partili Joe Biden’ın da aralarında olduğu 130 ünlü ismin Twitter hesabının Hack’lenerek yapılan Bitcoin dolandırıcılığına ilişkin soruşturmada ABD’de 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı. 30’dan fazla suçlamayla karşı karşıya olan çocuğun, kripto para dolandırıcılığı için onaylı (Mavi tikli) hesapların Hack’lenmesini planlayan kişi olduğu belirtildi.
Twitter’ın tarihindeki en büyük güvenlik sorununu yaşadığı olayda, ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda, yalan vaatle kullanıcılar belirli bir adrese Bitcoin göndermeye yönlendirildi. Korsanların hesabına kısa süre içerisinde 120 bin dolar gönderilmiş, skandalla ilgili FBI soruşturma başlatmıştı.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.