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20.09.2020 - 12:01 | | İHA

Mogadişu’da kargo uçağı pistten çıktı: 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mogadişu’da kargo uçağı pistten çıktı: 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağı pistten çıktı. Pistten çıkan uçak, havalimanı güvenlik duvarına çarptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

    Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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