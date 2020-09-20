Mogadişu’da kargo uçağı pistten çıktı: 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağı pistten çıktı. Pistten çıkan uçak, havalimanı güvenlik duvarına çarptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.