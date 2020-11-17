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17.11.2020 - 07:00 |

Moldova’da AB yanlısı Sandu seçimi kazandı

Moldova’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Batı yanlısı Maia Sandu, en çok oyu alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Moldova’da AB yanlısı Sandu seçimi kazandı

Bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu’nun yarıştığı seçimde, sandıkların tamamında oy sayım işlemleri tamamlandı. Sandu yüzde 57,72 oy oranıyla seçimin galibi oldu. Sandu’nun rakibi Rus yanlısı Dodon ise aldığı yüzde 42,28 oyla seçim yarışını kaybetti.

Sandu, başkent Kişinev’de düzenlediği basın toplantısında, seçmenlerine teşekkür ederek, “Tüm etnik grupların kendisini güvende hissedeceği ve dilin kullanılması dahil tüm hakların korunacağı Moldova’yı inşa edeceğiz. Etnik kökenlerine bakılmaksızın yetkin kişilerin kilit pozisyonlarda çalışacağı bir ülke inşa edeceğiz” dedi.

Batı yanlı politikalarıyla bilinen Sandu, ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonunu ve Rusya’nın Moldova üzerindeki etkisinin azaltılmasını savunuyor. Ayrıca, Sandu, Rusça karşıtı tavır alarak ülkede sadece Moldovacanın konuşulması gerektiğini vurguluyor. Avrupa Birliği de Sandu’yu tebrik etti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Avrupa Birliği yakın ortaklığımızı yoğunlaştırmaya hazır” ifadesini kullandı.

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