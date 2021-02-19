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19.02.2021 - 07:00 |

Muhatap değişti

ABD’nin Ortadoğu politikasındaki değişim somut olarak görülür hale geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin, geçtiğimiz gün Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’daki muhatabının Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) değil, Kral Selman olduğunu belirtmesi dikkat çekmişti.

Muhatap değişti

Böylece Donald Trump döneminde Washington-Riyad hattında Veliaht Prens üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama gelmiş oldu. Trump’ın ardından Biden yönetiminin MBS’den ziyade Kral Selman’ı “muhatap lider” olarak gördüğünü ortaya koyması, ABD medyasında “somut bir yaklaşım farkı” olarak değerlendirildi.

Biden’ın bölgede yapacağı ilk telefon görüşmesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olacağı açıklanmıştı. Nitekim Beyaz Saray Biden ile Netanyahu’nun görüştüğünü açıkladı. Görüşmede, ABD-İsrail ortaklığının devamı, Ortadoğu barışı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ele alındı. ABD Başkanı Biden’ın İsrail Başbakanını uzun süre aramaması bu ülkede tartışmalara neden olmuştu. Netanyahu ise sıra kendi bölgelerine geldiğinde Biden’ın kendisini arayacağını belirtmişti.

Biden’ın özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından MBS hakkındaki düşüncesinin olumsuz olduğu ifade ediliyor. Biden’ın tutumu bölgedeki bazı ülkelerle Trump’ın damadı Jared Kushner üzerinden yürütülen ilişki tipinin de artık sonlandırılmış olduğunu gösteriyor. Biden’ın bu adımının, tüm dünya liderleriyle ilişkilerinde, göreve geliş sürecinde üzerinde durduğu ‘insan hakları’ konusunda önümüzdeki dönemde de dikkatli olacağının ipucu olarak değerlendiriliyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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