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08.07.2020 - 17:30 | | DHA

Müslüman kadının bardağına 'DEAŞ' yazıldı

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü 'ISIS-DEAŞ' yazıldı.

Müslüman kadının bardağına 'DEAŞ' yazıldı

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı. Güvenlik kaygıları nedeniyle soyadının kullanılmasını istemeyen 19 yaşındaki Ayşe, Target'a dava açtı. Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

Ayşe ABD medyasından CNN'e yaptığı açıklamada,ISIS (DEAŞ) yazısını görünce şoke olduğunu ifade ederek, "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hâlâ bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.

'ADIMI DEFALARCA TEKRARLADIM, DUYMAMASI İMKANSIZ'

Öte yandan, dava tutanaklarına göre, olay 1 Temmuz'da Target binası içinde yer alan ve bu kuruluş tarafından işletilen Starbucks şubesinde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığını anlatan Ayşe, baristaya adını birkaç kez söylediğini belirterek "Adımı ISIS (DEAŞ) olarak duyması imkansız. Ayşe bilinmeyen bir isim değil. Kaldı ki defalarca tekrarladım" dedi.

Müslüman kadının bardağına DEAŞ yazıldı


'YENİ BİR İÇECEK VE 25 DOLARLIK HEDİYE KARTI VERİLDİ'

Ayşe, baristanın amiri ile görüşmeyi talep ettikten sonra kendisine yeni bir içecek ve 25 dolarlık hediye kartı verildiğini daha sonrada güvenlik görevlileri eşliğinde tesisten dışarı çıkarıldığını söyledi. Şube amirinin Ayşe'ye isimlerde zaman zaman böyle hataların olabildiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili açılan davada, olaya karışan 2 çalışanın işine son verilmesini talep edildi.

'TALİHSİZ BİR HATA OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Target'tan e mail yoluyla CNN'e yapılan açıklamada ise "Konuyu araştırdık ve bunun kasıtlı bir eylem değil talihsiz bir hata olduğuna inanıyoruz. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için ek eğitim de dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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