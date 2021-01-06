‘Mutasyon tür kontrol altına alınamayabilir’

Halihazırda daha bulaşıcı bir koronavirüs türüyle mücadele eden İngiltere’de vaka artışlarının kontrol edilememesi üzerine alınan karantina kararı halkın “En başa döndük” demesine yol açtı. İngiliz basını yeni kısıtlamaların geçen yıl bahar aylarındakinden bu yana en sıkı yasaklar olduğuna dikkat çekerken, Kabine Bakanı Michael Gove yeni ulusal karantinanın mart ayına kadar sürebileceği uyarısında bulundu. Alışveriş, egzersiz ve sağlık hizmetlerine ulaşmak dışında sokağa çıkmanın yasaklandığı İngiltere’de çok sayıda polisin zaten virüse yakalanmış olması ya da temaslı şüphesiyle izolasyona girmesi nedeniyle sıkı karantina kurallarının uygulanmasının zor olacağı ifade edildi.



Bilim insanları ise yeni sert önlemlerin bile mutasyonlu koronavirüs türünü kontrol altına almak için yeterli olmayabileceği konusunda uyardı. Yüzlerce tıp uzmanı, koronavirüsün havadan bulaşmasına ilişkin artan endişeler nedeniyle hastane personeline daha yüksek dereceli kişisel koruyucu ekipman verilmesini istedi. Sağlık yetkilileri, hükümetin birinci doz aşıdan sonra ikinci doz aşıyı olma süresinin uzatılması nedeniyle ilk doz Kovid aşısı yaptıran yüzlerce kişinin ikinci doz için randevularının iptal edilmesinden endişe duyduklarını bildirdi.



Almanya’da kısıtlamalar uzatıldı



Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak’a kadar uzatıldı. Eyalet başbakanlarıyla mevcut kısıtlamaları değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Bazı hastanelerde sınıra ulaştık. Bu da bizim geniş çaplı önlemler almamıza sebep oldu” dedi. Tedbirler kapsamında bir hane halkı, hane dışından en fazla bir kişiyle bir araya gelebilecek, iş yerlerindeki kantinler kapatılacak, okullar ve kreşler 31 Ocak’a kadar kapalı tutulacak. Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.