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25.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Mutasyon üstüne mutasyon

İngiltere ve Güney Afrika’da görülen ve önceki koronavirüs türlerinden daha bulaşıcı olduğu için tüm dünyayı alarma geçiren mutasyonlu virüsün ardından Nijerya’da da son derece hızlı yayılan farklı bir virüs varyantı keşfedildi.

Mutasyon üstüne mutasyon

İngiltere ve Güney Afrika’da mutasyonlu yeni bir koronavirüs türü bulunduktan sonra Nijerya’da başka bir koronavirüs formu keşfedildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı (CDC) John Nkengasong, dün yaptığı açıklamada Nijerya’daki mutasyonlu virüsün son zamanlarda İngiltere ve Güney Afrika’da bulunanlardan farklı olduğunu söyledi. Nkengasong, yeni varyantın hangi etkilere sahip olabileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu ancak hızlı bir şekilde bulaştığı ve viral konsantrasyonunun yüksek olduğu uyarısında bulundu. Nijerya’daki söz konusu türün, İngiltere ve Güney Afrika’da bulunan türden daha bulaşıcı olduğu düşünülürken, görünen yeni varyantla ilgili uyarının iki veya üç genetik diziye dayandığı ifade edildi. Güney Afrika’nın ardından Nijerya’da da yeni mutasyonlu virüsün tespit edilmesi nedeniyle bu hafta Afrika CDC’sinin acil bir toplantı gerçekleştireceği ve yeni virüs türünün daha fazla inceleneceği açıklandı. Öte yandan, daha hızlı bulaştığı tespit edilen ve ilk olarak İngiltere’de görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Hollanda’da görüldüğü bildirildi. Virüsün İngiltere ile hiçbir bağı olmayan kişilerde de ortaya çıktığını kaydeden Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), bu durumun mutasyonlu virüsün halihazırda ülkede yayılmaya başladığını gösterdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Hollanda hükümeti, ‘tüm dünyayı yüksek riskli bölge’ ilan etti ve yolculara yönelik negatif test zorunluluğunu tüm uçuşlarda uygulamayı kararlaştırdı.

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