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26.12.2020 - 15:13 | | İHA

Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü

İspanya'da, 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor. Madrid bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Covid-19'un yeni türüne İspanya'da da rastlandığı duyuruldu. Madrid bölgesel hükümeti yetkilisi Antonio Zapatero basın toplantısında, tespit edilen 4 vakanın kısa süre önce İngiltere'den gelen kişilerle ilgili olduğunu belirtti.

Son dakika: Arazi kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var...Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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