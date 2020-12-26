Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya'da da görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor. Madrid bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Covid-19'un yeni türüne İspanya'da da rastlandığı duyuruldu. Madrid bölgesel hükümeti yetkilisi Antonio Zapatero basın toplantısında, tespit edilen 4 vakanın kısa süre önce İngiltere'den gelen kişilerle ilgili olduğunu belirtti.