26.03.2020 - 06:54 | | AA
New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı corona virüs nedeniyle öldü
ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
New Jersey’in Paterson şehrinde ikamet eden ve kimliği açıklanmayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının, yarın sabah kılınacak cenaze namazının ardından Paterson yakınlarındaki Totowa mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde salı günü yine Türk toplumunun yoğun yaşadığı Allentown kasabasında bir Türk kadın vatandaşın vefat ettiği öğrenilmişti, B.G. adlı 44 yaşındaki kadının 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta hastanede tedavi altına alındığı bilgisi yakınları tarafından paylaşılmıştı.
Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşının da Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.