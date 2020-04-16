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16.04.2020 - 23:22 | | AA

New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulundu

ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

Andover Polis Şefi Eric Danielson, basın toplantısında, telefonla aldıkları ihbar üzerine Andover Subacute isimli bakımevinde yaptıkları aramada 4 kişilik morgda 17 ceset bulduklarını söyledi.

Danielson, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Bu sadece bizim alanımız değil, lisanslı bir bakımevi olduğu için, NJ Sağlık Departmanı gereken soruşturmayı yürütecektir. Hastalara nasıl bakıldığı, hastaneye götürülüp götürülmediği gibi konuların açığa kavuşması lazım." dedi.

Olayla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirten Danielson, "Bugünden iki hafta geriye doğru ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Danielson, bakımevindeki ölümlerin Kovid-19'la bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade ederek, net bilgiye sahip olmak için daha derin bir araştırma gerektiğini vurguladı.

Bu arada, AA ekibi, bazı bakımevi sakinlerinin ambulansla hastaneye taşınması ve canlı yayın araçları ve birçok basın mensubunun olay yerine ulaşmasını görüntüledi.

Bakımevindeki 13 cesedin 13 Nisan'da Newton Tıp Merkezi’ne götürüldüğü, 4 cesedin de bugün yerel bir cenaze işletmesi tarafından alınacağı kaydedildi.

New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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