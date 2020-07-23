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23.07.2020 - 00:05 | | AA

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 27.005,48 puana ulaştı.

New York borsası yükselişle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 3.275,80 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artışla 10.705,35 puana yükseldi.

Amerikan borsasında endeksler, ABD ve Çin arasındaki artan gerilime rağmen ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapmasının ardından yukarı yönlü bir seyir izledi.

Söz konusu anlaşmayla ABD hükümetinin ilk aşamada 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1,95 milyar dolar ödeyeceği belirtilirken, anlaşmanın ABD hükümetinin ilave 500 milyon doz aşı almasına imkan sağladığı aktarıldı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 artarak 4,72 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış kaydetti.

Salgının etkisiyle marttan bu yana düşüş gösteren veri, haziranda hızlı bir toparlanma göstermiş oldu.

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