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30.04.2020 - 21:36 | | AA

New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentteki metroların her gün 01.00-05.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemleri için kapatılacağını açıkladı.

New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak

 

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, evsizlerin metro vagonlarında uyumasıyla ilgili tartışmaların ardından trenlerde her gece dezenfekte çalışmaları yapılması kararını aldıklarını söyledi.

Vali Cuomo, bu çerçevede metroların 01.00-05.00 saatleri arasında hizmet vermeyeceğini söyledi.

Eyalette son 24 saatte 306 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Cuomo, vaka ve hastaneye yatış oranlarında ise düşüşün devam ettiğini belirtti.

Andrew Cuomo, New York'ta mevcut durumda 12 binden az kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi gördüğünü belirtti.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 300 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 1 milyon 53 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 61 bin 547 kişi yaşamını yitirdi.

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