New York metrosunda şok görüntü!

Komedi skeci yazarı Alison Williams, sanatçının videosunu Twitter’dan "New York şehrinin öldüğünü mü düşünyorsunuz? Bunu da açıklayın o zaman" mesajıyla paylaştı.

Takım elbise, parlak ayakkabı ve eldivenleriyle tamamladığı dev kostümüyle sanatçı, metroya el ve ayaklarının üzerinde yürüyerek girdi.

Video internette viral olurken, kimse devasa fare kostümü giyen bir adamın metroya binmesine şaşırmadı.

"New Yorkluların çoğu kayıtsız" diyen sanatçı, yine de bazı insanların heyecanlandığını ya da korktuğunu ekledi.

Sanatçı bu ilginç köstümü ilk defa kullanımıyor.

Lyons "Fare Buddy" karakterini 11 sene önce yaratmış, ilk olarak Times Meydanı’na çıkmıştı.

Meydandaki performansıyla insanları şaşkına uğrattığı anların videosunu YouTube’a yükleyen Lyons, 70 bin görüntülenme almıştı.

Sanatçı koronavirüs döneminde kostümü giyip sokağa çıkmanın kendisi için sosyal mesafeyi korumayı çok daha kolay hale getirdiğini de şaka yollu söyledi.

"Etrafımdakilerin 1.5 metre uzağımda durması hiç zor olmuyor" diyen sanatçı, kostümünün altında salgına karşı maske kullandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe