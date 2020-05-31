New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor.

30'dan fazla kente yayılan eylemlerin ardından Los Angeles, Atlanta, Chicago ve Philadelphia gibi bazı büyük kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Eylemlerde özellikle polise yönelik büyük öfke var. New York'ta da polisle eylemciler arasında çatışamlar yaşandı, gözaltılar oldu.

Brooklyn bölgesindeki eylemlerde 2 polis aracını eylemcilerin üzerine sürdü. Olayda eylemcilerin metal barikatla polisin geçmesine izin vermediği, plastik şişe ve kuka fırlattığı görülüyor.

Sonradan caddeye gelen ikinci polis aracı ve ilkinin eylemcilerin üzerine doğru hızlanarak çarptığı, bazılarını belirgin şekilde savurduğu görülüyor.

NYPD olayla ilgili kaç kişinin yaralandığına ilişkin açıklama yapmadı ancak New York Valisi Bill de Blasio polisi savundu.

Blasio “Video rahatsız ediciydi. Polislerin bunu yapmamış olmasını isterdim ama aynı zamanda bu durumu onların başlatmadığını da anlıyorum. Olay, bir grup protestocunun o polis aracının etrafını sarması, araca saldırmasıyla başladı” dedi.

Blasio'ya sert tepki Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez polislerin" sadece soruşturulmamasını adalet önüne çıkarılmasını" istedi.

Cortez polislere bahane bulmakla suçladığı Blasio'yu da kınadı.

New York'ta eylemcilerle polis arasında çatışmalar çıkmış, bazı polis araçları ateşe verilmişti. Polis eylemcilere copla sert müdahalede bulunmuştu.

Vali Andrew Cuomo polis şiddeti hakkındaki bazı şikayetler sonrası polis müdahalesinin bağımsız şekilde incelenmesini Blasio'ya görüşerek kabul ettiklerini açıklamıştı.