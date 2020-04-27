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27.04.2020 - 20:31 | | AA

New York Valisi Cuomo bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'ta açılabileceğini açıkladı

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle kapatılan bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayabileceğini söyledi.

New York Valisi Cuomo bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'ta açılabileceğini açıkladı

 

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York kenti dışındaki imalat ve inşaat sektörleri için getirilen kısıtlamaların 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılabileceğini ifade etti.

New York'ta koronavirüs vaka ve ölümlerinin azalmaya başladığını belirten Cuomo, eyaletin kuzeyinde salgının yayılmasının ''düşük risk'' grubunda olduğu iş yerlerinin açılmaya başlayabileceğini ancak 15 Mayıs'ta sona erecek ''evde kal'' talimatının ise yeniden uzatılabileceğini kaydetti.

Son 24 saatte ise 337 kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiği bilgisin paylaşan Cuomo, sayının hala yüksek olduğunu ancak nisan ayında kaydedilen en düşük rakam olduğunu belirtti.

Yaklaşık 17 bin kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği New York'ta, vaka sayısı 280 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 967 bin 585 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 55 bin 118 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı.
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