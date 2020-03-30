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30.03.2020 - 13:53 | | DHA

New York’ta corona virüsünden ölenler mobil morglara taşındı

ABD'nin New York kentinde corona virüsünden (Covid-19) ölenlerin hastane önlerindeki mobil morglara taşındığı görüldü.

New York’ta corona virüsünden ölenler mobil morglara taşındı

New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Brooklyn Hastanesi’nde ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı amatör kamerayla görüntülendi. Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı.

EYALETTE ÖLÜMLER BİNİ AŞTI

ABD’de corona virüsü nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği New York eyaletinde binden fazla kişi hayatını kaybederken; bunlardan 776'sının aynı adı taşıyan New York kentinde olduğu belirtildi.

Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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