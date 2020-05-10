New York’ta ilk ölüm

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken İngiltere, İtalya’nın da aralarında bulunduğu en az 6 ülkede çocuklarda bağışıklık sisteminde ciddi sorunlar tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi gerektiren nadir bir hastalık tespit edilmişti. “Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık” olarak adlandırılan hastalığın Kovid-19 enfeksiyonuyla bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken ABD’nin New York kentinde 5 yaşındaki bir çocuğun öldüğü haberi geldi. Çoğunlukla Kovid-19 nedeniyle enfekte olan çocukları etkilediği düşünülen belirtileri toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benzeyen bu hastalık yüksek ateş, ishal, kusmaya neden oluyor, kalp fonksiyonlarını etkilediği ve damar iltihaplanmasına yol açıyor.

‘EN AZ BİR ÖLÜM’

New York Valisi Andrew Cuomo,hastalık nedeniyle en az bir ölüm gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Şu anda araştırmalar sürüyor ancak bu hastalık nedeniyle başka ölümlerde gerçekleşmiş olabilir” dedi. Cuomo, 73 çocuğun “pediatrik multisistem enflamatuar sendromu olarak adlandırılan hastalıktan etkilendiğini söyledi. Cuomo, sağlık bakanlığının daha önce tespit edilen vakaları incelediğini ve korona virüsüyle ilişkilendirilen bu nadir hastalık nedeniyle daha önce gerçekleşen çocuk ölümlerinin araştırıldığını dile getirdi. Cuomo, “Nadir de olsa, Kovid-19’dan etkilenen çocukların Kawasaki hastalığına benzer semptomlar veya damarlarda iltihaplanmaya neden olan toksik şok benzeri belirtilerle hastalandığı vakalar tespit ediliyor” dedi.

DENİZDE COŞTULAR

İspanya’nın Barselona şehrinde normalleşme sürecinin başlamasının ardından önlemler hafifletilirken, plajlar halkın kullanımına açıldı. Ellerine sörf tahtası alanlar kendilerini dalgalara bıraktı.

ÇOCUKLAR İÇİN SİPERLİK

İngiltere’nin Salford kentindeki bir hastane, karantina sürecinde siperlikli maske takan doktorlardan korkan çocuklar için çizgi film karakterli bir çözüm buldu. Doktorlar, maskelerinin üzerine Mickey Mouse, Dumbo, Kayıp Balık Nemo gibi karakterlerin resmini takarak çocukların görüntülerinden korkmasını engelledi.

‘SİGARA ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR’

Çin, ABD ve Fransa’da yapılan araştırmalarda sigara içenlerin Kovid-19 salgınında daha az etkilendiği iddia edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayla bu iddialara yanıt verdi. Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove sigaranın etkisine ilişkin şunları dedi: “Hepimiz tütünün tehlikelerini biliyoruz. Her yıl milyonlarca insan sigaradan ölüyor. Kovid-19 bir solunum yolu hastalığıdır ve sigara içmek de akciğerlere zarar veriyor. Sigara içmenin hastalığın ağır formda gelişmesine ve ölüm riskini artırdığını gösteren yayınlanmış çalışmalar var.”

SAĞLIKÇILARA TATİL HEDİYESİ

Dünya genelinde Kovid-19’dan en fazla etkilenen ülke olan ABD’de çok sayıda eyalette yeni vaka sayısında azalış gözlemlense de her gün 25 binden fazla kişide Kovid-19 tespit ediliyor.

Buna rağmen 30 eyalette tedbirler kısmi olarak kaldırıldı. 20’ye yakın eyalette ise sert tedbirler sürerken American Airlines ve Hyatt Hotels Corporation, New York’ta salgının en kötü vurduğu Elmhurst Hastanesi’ndeki doktor, hemşire, temizlik ve mutfak çalışanı 4 bin kişiye tatil paketi hediye etti.

‘EVDE ÇALIŞMAKLA ÜRETKENLİK ARTTI’

Kanada’da Montreal Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği araştırma, salgın sürecinde evde çalışmaya başlayan kişilerin daha üretken olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, 1600’den fazla kişiye evde çalışmaya nasıl adapte olduklarını sordu ve 3’te 1’i ofiste olduklarından daha üretken olduklarını söyledi. Katılımcılar artık zamanlarını daha iyi kontrol ettiklerini kaydetti. Katılımcıların yüzde 85’i

40 yaşında, yüzde 85’i üniversite mezunu ve yüzde 70’i kamu sektörlerinde çalıştığı belirtti. Ankete katılanların yüzde 39’u evde çalışmayı tercih ettiklerini bildirdi.

KOVİD-19’DAN HASTALANAN KEDİ UYUTULDU





Dünyada sosyal hayattan koparan Kovid-19 salgını evcil hayvanların yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Bilim insanları ve yapılan araştırmalar, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sevimli dostlarına virüsü bulaştırabiliyor. Salgının etkili olduğu bazı ülkelerde sahibi pozitif çıkan kedi ve köpeklerde Kovid-19 tespit edilmişti. Bu vakalardan biri de İspanya’da görüldü.

Barselona’da “Negrito” adlı 4 yaşındaki kedinin ateş, düşük kalp atışı, solunum zorluğu şikâyetleriyle veterinere götürüldü. Kovid-19 testi pozitif çıkan kediye ötanazi uygulandı. Kedinin sahibinin de Kovid-19’dan öldüğü belirtildi. -AA

ALMANYA’DA CAMİLER AÇILDI





Almanya’da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. İki aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu, dün sabah namazından itibaren tekrar açıldı. Camilerde, ülkede büyük Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyi’nce Kovid-19 tedbirlerine ilişkin hazırlanan yönetmelik uygulandı. Camiye girmeden önce isimleri ve iletişim bilgileri alındıktan sonra ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. - AA

‘30 DERECEDE BULAŞICILIĞINI KAYBEDİYOR’





Her şey yolunda giderse, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2), grip virüsü gibi davranması olasılık dahilinde. Bahar aylarıyla birlikte artan sıcaklıkların kovid-19’un yayılmasını ve patojenleri (hastalık oluşturan mikropları) azaltması bekleniyor. Böylelikle mevcut salgının her yıl yaşanan nezle salgınları gibi kış aylarından sonra sona ermesi beklentisi yaygın. Ancak uzmanlara göre SARS-CoV-2’ın grip virüsü gibi hareket edeceğini kesin olarak söyleyebilmek için henüz erken.

Virüsün sıcak havalarda bulaşıcı etkisinin de düşük olacağı olasılıklar dahilinde. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) gerçekleştirdiği son araştırmaya göre, Kovid-19’un sıcak sevmediğini ve 30 derece üzerindeki hava sıcaklığında bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybediyor. Ayrıca güneş ışınları ile düşük nem oranının da virüsün bozulmasına neden olduğunun tespit edildiği araştırmada virüsün 70 derece üzerindeki sıcaklıklarda tamamen etkisiz hale geldiği vurgulandı.

Bu araştırma hava sıcaklığının 50 dereceye kadar çıktığı “en sıcak kıta” olarak bilinen Afrika için bir “umut” olabilir. Toplam 57 bin 844 vakaya sahip Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 2154.