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30.01.2021 - 01:32 | | AA

New York'taki restoranların iç mekanlarında yüzde 25 kapasiteyle hizmet verilebilecek

ABD'nin New York şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışı nedeniyle restoranların iç mekanlarında yasaklanan yemek servisine 14 Şubat'tan itibaren sınırlı kapasitede yeniden başlanabileceği açıklandı.

New York'taki restoranların iç mekanlarında yüzde 25 kapasiteyle hizmet verilebilecek

 

Vali Andrew Cuomo, bugünkü basın toplantısında, Sevgililer Günü'nden başlamak kaydıyla, New York şehir merkezindeki restoranların kapalı mekanda yemek servisine "yüzde 25 oranında yeniden başlayabileceğini" duyurdu. 

Cuomo, "Yüzde 25, sıfırdan iyidir. Rakamlar iyileşmeye devam ederse, bu oranı artırmaya devam edeceğiz." dedi. Düğün organizasyonlarında ise iç mekanda 150 kişiye kadar izin verileceği açıklandı. 

New York'ta, Kovid-19 salgınının hızla yayılması nedeniyle ilk defa 12 Mart 2020'de iç mekan kapasitesinde yüzde 50 kısıtlamaya gidilen restoran işletmeleri, yıl boyunca salgın rakamlarıyla doğru orantılı olarak, iç mekanların tamamen kapatıldığı, sadece paket servisine izin verildiği dönemler yaşadı. 

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ticari işletmelerden biri olan New York şehrindeki restoranların iç mekanları, 11 Aralık 2020'den bu yana Vali Cuomo'nun emri ile kapalı bulunuyor.

 

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