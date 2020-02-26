Neyrab alındı hedef Serakib

Halep-Şam (M5) karayolunu ele geçiren rejim ordusu, İdlib’in güneyinden geçen Halep-Lazkiye (M4) otoyoluna yöneldi. Rejimin, 5 Mart’ta yapılması beklenen Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde M4 ve çevresini ele geçirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Karayolu çevresinde rejim güçleri muhaliflere saldırılarını artırırken, bölgede yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



TSK da, rejimin ilerleyişini engellemek için İdlib’in güneyinde yeni askeri noktalar kurdu. Bu kapsamda Kensefra, Barude, Besamis bölgelerinde dört ayrı askeri nokta oluşturdu. TSK’ya ait 50 araçlık asker konvoy, İdlib güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine takviye edildi. Rus savaş uçakları da, İdlib’in güneydinde muhaliflerin kontrolündeki Kafranbel beldesini vurdu.



Neyrab muhaliflerde



Rusya destekli Suriye rejim ordusunun İdlib’e yönelik harekâtını birçok cephede durdurmaya çalışan muhalif gruplar, M4 ve M5 otoyollarının kesiştiği Serakib kasabasının Neyrab köyünü önceki gün ikinci kez ele geçirdi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Neyrab’ta, yerel kaynaklar, 40’tan fazla rejim milisinin öldürüldüğünü bildirdi. Neyrab’ın yanı sıra Salhiye, Marat Al Awliya’yı da kontrol altına alan ılımlı muhalifler (Suriye Milli Ordusu), Serakib’e operasyon başlattı. TSK’nın da daha önce dört askeri nokta kurduğu Serakib’i tekrar almak için saldırılarını artıran muhalifler, kasaba çevresinde rejim ile şiddetli çatışmalara giriyor.



Rejim milisleri de, Neyrab’ı almak için önceki gece karşı saldırı başlattı ancak, ağır kayıp vererek Serakib’e geri çekildi. TSK topçu birlikleri de Serakib’deki rejim mevzilerini bombaladı. TSK topçu saldırısında, Serakib’e desteğe gelen rejim konvoyunun vurulduğu aktarıldı. Muhalifler, Serakib’in güneyindeki Dadikh köyüne saldırılarını yoğunlaştırdı. Kasaba çevresinde rejime ait iki tank imha edildi. Muhaliflerin, Serakib’in dış kesimlerine ulaştığı bildirildi. İdlib’in doğusunda Ternebe köyündeki Rus güçlerin bulunduğu nokta da muhaliflerin topçu atışıyla vuruldu.





Türk yapımı zırhlının Rus tankıyla dalaşı!..



Suriye’de kritik bölgelerden biri haline gelen İdlib kenti ve çevresinde Suriyle Milli Ordusu ile Esad rejimi güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Son olarak kritik Neyrab köyü yakınlarındaki bir bölgede SMO’nun Türk yapımı ZMA-15 zırhlı muharebe aracı ile Rus yapımı Suriye rejimine ait T-72 tankı arasında yaşanan inanılmaz kovalamaca da bu çatışmaların bir parçası olarak insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Muhaliflerin arasında kalan rejim tankının peşine düşen Türk yapımı zırhlı muharebe aracı ZMA-15, tankı bir süre kovalarken, aynı zamanda arkadan çarparak gözdağı veriyor. Suriye tankı, kısa kovalamacanın ardından bölgeden uzaklaşırken, ZMA-15 de, zeytin bahçelerinin arasından yeni mevzisine doğru hareket ediyor.



Çok taraflı görüşme hazırlığı



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Gazetecilerin 5 Mart’ta Putin ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “İkili temaslara yönelik konuşulmuyor, ancak çoklu formatta bir görüşme üzerinde çalışılıyor. Henüz bir karar alınmadı, İran’ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde çalışılıyor” dedi.





