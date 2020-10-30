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30.10.2020 - 04:14 | | İHA

Nice'te kiliseye saldıran teröristle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı

Fransa’nın Nice kentinde sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıya ait detaylar Savcı Jean François Ricard tarafından paylaşıldı.

Nice'te kiliseye saldıran teröristle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı

 

Fransa'da sabah saatlerinde Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi’nin yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Savcı Jean François Ricard yaptığı açıklamada, Nice’deki saldırıyı yapan terörist hakkında bilgileri paylaştı.

Savcı François, saldırganın 1999 doğumlu ve Tunuslu asıllı olduğunu aktardı. Teröristin üzerinden İtalyan Kızıl Haçı tarafından verilen bir kimlik kartı çıktığını belirten Savcı François, saldırganın Eylül ayı sonlarında İtalya’ya geldiğini açıkladı. François, saldırganın 9 Ekim'de İtalya’nın Bari kentine geldiğini ve Fransa’ya kaçak şekilde giriş yaptığını dile getirdi.

Savcı, teröristin istihbarat tarafından tanınmadığını, sabah saat 6.47’de Nice İstasyonu’na giriş yaptığını ve kıyafetini değiştirdiğini açıkladı. Saldırganın Saat 8.29’da kilise önüne ulaştığını belirten Savcı François, teröristin yaklaşık yarım saat orada kaldığını ve ardından 3 kişiye saldırdığını ifade etti.

Saat 8.57’de 4 polisin saldırgana silahla müdahale ederek etkisiz hale getirdiğini ifade den Savcı François, yaralanan teröristin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Savcı, saldırganın üzerinden 2 telefon ve 3 bıçak çıktığını aktarırken, saldırganın 60 yaşındaki bir kadının boğazını keserek, 55 yaşındaki bir kilise görevlisi erkeği boğazından yaralayarak ve 44 yaşındaki bir kadını bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı.

Savcı François, "Şüphesiz, polislerin müdahalesi daha da dramatik bir sonuç yaşanmasını engelledi” dedi.

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