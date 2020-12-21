MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker öldü
ABONE OL
21.12.2020 - 01:19 | | AA

Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, 35 sivil kaçırıldı.

Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker öldü

 

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram'a bağlı teröristler, Borno eyaletinde askeri konvoya ve yolcu otobüsüne saldırı düzenledi. 

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, 35 sivil kaçırıldı. 

Nijerya ordusu, dün örgüte yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 teröristi etkisiz hale getirmişti. 

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. 

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. 

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

    Antalya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtuAntalya'da otomobiliyle dereye uçan sürücü kendi imkanlarıyla otomobil içinden çıkmayı başardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SON DAKİKA! Bakan Koca 4 ülke ismi verip duyurdu: Durdurma kararı alındı

    SON DAKİKA! Bakan Koca 4 ülke ismi verip duyurdu: Durdurma kararı alındı

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

    Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet