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07.08.2020 - 02:13 | | AA

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bin 244'e yükseldi.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

 

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 300 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 354 artarak 45 bin 244'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 930'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 32 bin 430'a ulaştığı belirtildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülkede Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağın 4 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Mustapha, sokağa çıkma yasağının 22.00-06.00 saatlerinde uygulanacağını kaydederek, bu süre zarfında restoranlar, sinema ve fitnes soların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, Havacılık Bakanı Hadi Sirika, uluslararası uçuşların başlatılması için çalışmaları başladığını ve birkaç hafta içinde yeniden faaliyete geçeğini belirtti.

Nijerya'da şubat ayında görülen ilk Kovid-19 vakası ardından 27 Nisan'da ülkede ilk sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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