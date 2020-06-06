Nijerya'da silahlı çete üyesi 70 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 70 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesindeki Kachia Ormanı'nda silahlı çetelere karşı hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 70 çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Eneche, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Eneche, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini, 2 sığınak ve lojistik malzemesinin imha edildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.