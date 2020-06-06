MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Nijerya'da silahlı çete üyesi 70 kişi öldürüldü
ABONE OL
06.06.2020 - 16:52 | | AA

Nijerya'da silahlı çete üyesi 70 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 70 kişi öldürüldü.

Nijerya'da silahlı çete üyesi 70 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 70 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesindeki Kachia Ormanı'nda silahlı çetelere karşı hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 70 çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Eneche, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Eneche, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini, 2 sığınak ve lojistik malzemesinin imha edildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

    Milliyet'te Günün Özeti (6 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı bitti mi?

    Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı bitti mi?

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Son dakika! Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşmıştı! Maskeyi neden gözüne taktığını anlattı

    Son dakika! Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşmıştı! Maskeyi neden gözüne taktığını anlattı

    Sıradaki Haber